Durante jantar, Maurão teve sua pré-candidatura assegurada pelas lideranças do partido

O presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho, teve seu nome assegurado como o pré-candidato do PMDB ao Governo, durante jantar com lideranças do partido, nesta segunda-feira (30). Ele é o nome de consenso do partido, já definido de forma unânime e o próximo passo é trabalhar nas base partidárias e na busca pela formação de alianças, visando as eleições de 2018.

Do encontro, participaram o governador Confúcio Moura, o senador Valdir Raupp, os deputados federais Marinha Raupp e Lúcio Mosquini, os estaduais José Lebrão, Jean Oliveira, Edson Martins, Só Na Bença e Rosângela Donadon; além do presidente regional do partido, Tomás Correia, do secretário Luiz Lenzi, do chefe da Casa Civil, Emerson Castro, do secretário da Sesau, Williames Pimentel e do diretor geral do DER, Ezequiel Neiva.

Maurão reafirmou a sua disposição em disputar o Governo. “Foi com esta intenção que vim ao PMDB: para disputar o Governo. O partido tem uma militância forte, tem a expectativa de manter a liderança no Estado e em trabalho prestado a Rondônia”, disse Maurão.

Confúcio observou que o PMDB comanda Rondônia, num momento que o Estado atravessa um franco crescimento. “Essa situação nos coloca com um discurso favorável positivo, de realizações. E tem muito mérito junto da Assembleia Legislativa, onde o Maurão trouxe o equilíbrio e a harmonia entre os poderes e instituições”.

Valdir Raupp acrescentou que a governabilidade assegurada com a boa relação institucional entre o Governo e a Assembleia, proporcionou um crescimento acima da média em Rondônia.

“Isso mostra o quanto essa parceria tem sido eficiente e de resultados. Além de apoiado as ações positivas do Governo, Maurão tem se destacado pela parceria com os municípios, por isso o PMDB fechou questão, de forma unânime, em torno de seu nome como pré-candidato ao Governo”, declarou o senador.

Marinha disse que esse projeto de sucesso do PMDB no Governo, deve ser estendido, com Maurão como o pré-candidato. “O partido tem experiência na gestão, tem um pré-candidato do diálogo e com disposição de trabalho. Portanto, para que não haja paralisação nesse momento de crescimento do Estado, o PMDB apresenta Maurão de Carvalho como seu pré-candidato ao Governo”, completou.

Tomás Correia informou que o passo seguinte do partido será o fortalecimento das bases e a abertura de conversações com outros partidos. “Definimos Maurão de Carvalho como nosso pré-candidato ao Governo e agora vamos trabalhar na busca por partidos que queiram somar num arco de alianças que garanta a continuidade de um modelo de gestão bem sucedido”.

Correia ainda disse que o partido fechou questão em torno do nome do senador Valdir Raupp à reeleição. “O senador Raupp tem uma folha extensa de serviços prestados ao Estado, é campeão em trazer recursos ao Estado, sendo um senador atuante e com muita participação no desenvolvimento dos municípios”.

Edson Martins pontuou que a gestão de Maurão enquanto presidente da Assembleia, atuando sempre para construir o diálogo e dando sustentação para que as ações do Governo aconteçam, são credenciais importantes de sua pré-candidatura. “Isso tudo aliado a sua experiência na vida pública, ao seu conhecimento de Rondônia e a sua disposição de trabalhar. Por isso, o PMDB está fechado com Maurão de Carvalho como nosso pré-candidato ao Governo”.

Lenzi disse que o encontro foi produtivo e definidor, e que agora caberá ao partido construir uma aliança partidária que assegure uma futura candidatura. “As lideranças do PMDB estão com Maurão, caberá ao partido definir a sua estratégia para encarar o desafio de uma sucessão estadual”.