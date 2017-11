Pequenas manilhas de concreto são substituídas por grandes tubos de ferro para evitar alagações na região

A prefeitura de Porto Velho segue com as obras de macrodrenagem no Canal do Tancredo Neves, na zona Leste da cidade. Depois de substituir pequenos tubos de concreto (manilhas) por bueiros ármicos (de ferro) na Rua Benedito Inocêncio próximo da avenida Mamoré, a equipe agora vai realizar o mesmo procedimento na rua Ponta Negra com América do Sul, bairro Três Marias.

O trabalho visa ampliar a vazão das águas pluviais que escoam pelo canal, já que as manilhas de concreto com apenas 1,20 metro de diâmetro cada, instaladas em administrações anteriores, causavam represamento e alagamentos constantes. “O que estamos fazendo é para evitar que cerca de 40 mil pessoas sofram com alagações no período das chuvas”, afirmou o subsecretário municipal de obras e pavimentação, Tiago Beber.

Depois de concluir o serviço na rua Ponta Negra, será a vez da rua Aristides Haeffener, também no bairro Três Marias. Em cada travessia serão instalados dois tubos ármicos de 20 metros de cumprimento cada. Beber informou que na Benedito Inocêncio falta apenas fazer o preparo de base para aplicar nova pavimentação asfáltica.

Demolições

Para fazer a obra na rua Ponta Negra, a prefeitura precisa demolir algumas construções que invadiram a área de preservação permanente (APP), impedindo inclusive a entrada do maquinário. “Já iniciamos os trabalhos, mas vamos precisar fazer outras demolições para que a obra seja de qualidade. Esse trabalho será de grande benefício para os moradores dessa região”, explicou Tiago Beber.

O trabalho no Canal do Tancredo Neves também vai facilitar a drenagem das águas pluviais do bairro Flaboyant, que já está em obras e será completamente asfaltado, totalizando quase 10 quilômetros de pavimentação. Ali, a empreiteira contratada pela prefeitura realiza escavações para construção de uma galeria. Por meio dessa galeria será canalizado todo sistema de drenagem do bairro para o Canal. “A determinação do prefeito dr Hildon Chaves é para evitar alagações e fazer com que as famílias vivam com dignidade”, finalizou Beber.

Fonte: Suop