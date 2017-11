O deputado Léo Moraes (PTB) indicou ao governo do Estado, com cópia à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), que a Ação POC Itinerante seja realizada no município de Nova Mamoré. O parlamentar ressaltou que a indicação visa atender a demanda solicitada pelos moradores da localidade.

Léo Moraes informou que foi procurado pelo prefeito de Nova Mamoré, Claudionor Lemos da Rocha (PDT), que solicitou a intercessão do deputado junto ao Poder Executivo, para que seja disponibilizada uma equipe médica que realize os atendimentos especializados através de mutirão.

“É bom lembrar que Nova Mamoré vem necessitando de uma atenção especial na área da saúde, por parte do Estado”, frisou Léo Moraes, acrescentando que o município não dispõe de médicos especializados, fato que acaba obrigando os pacientes a se deslocarem aos municípios vizinhos em busca de atendimento.