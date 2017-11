A convite do senador Gladson Camelí (PP), empresários de vários setores do Acre estiveram nesta segunda feira (6), no canteiro de obras da ponte sobre o Rio Madeira, em Rondônia para ver de perto o andamento dos serviços.

Liderados pelos presidente da Associação Comercial, Celestino de Oliveira, os empresários foram recebidos pelos representantes da Arleste Engenharia, empresa responsável pela obra. O engenheiro Cleyder Razzini, responsável pelo canteiro de obras disse para o grupo que a obra atingiu 57% do projeto e até dezembro atingi 70%, quase metade dos serviços. Ele garantiu que a ponte será concluída até dezembro de 2018. Do valor total do projeto,R$ 148 milhões, já foram aplicados 86 milhões.

Estiveram na visita os empresários Rubenir Guerra, Adem Araújo, Alan Bader, Siglia Abraão, Fabrício Pinheiro, Pedro Neves e outros convidados.

Adem Araújo, do grupo Supermercados Araújo, destacou a importância social e econômica da ponte para o estado do Acre. Ele lembrou o momento de desabastecimento que a população enfrentou durante a cheia do Madeira em 2014, e destacou que quando a ponte começar a oferecer tráfego, os impacto de redução nos preços pode chegar até o consumidor.

Como está o andamento da obra

De acordo com o engenheiro responsável, a obra da ponte está com 57% dos serviços executados e até dezembro avança para 70%. Dos R$ 148 milhões do projeto inicial, já foram investidos R$ 86 milhões. Hoje, 150 operários trabalham no canteiro de obras. A obra começou no início de 2015 e deve ser entregue em dezembro de 2018.

Como será quando concluída

A ponte terá 3,840 metros (incluindo as cabeceiras) com pista para passagem dupla de veículos.

