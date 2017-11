A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, por unanimidade, aprovou e outorgou o Título Honorífico de Cidadão Rondoniense ao ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que foi entregue hoje (10), em Alta Floresta D’Oeste, pelo deputado Jean Oliveira autor da propositura da homenagem.

A entrega do título foi feita na audiência pública conjunta das Comissões de Agricultura do Senado Federal e da Câmara dos Deputados realizada em Alta Floresta D’Oeste para se discutir sobre a produção do café em Rondônia e na Região Norte.

O deputado Jean Oliveira comunicou ao ministro Blairo Maggi, quando este em Porto Velho por ocasião por lançamento do Plano Agro Mais no mês de março passado, que tinha proposto e tinha sido aprovado para ele, pela Assembleia Legislativa , por unanimidade, o Título Honorífico de Cidadão Rondoniense e naquele momento ficou acordado que a honraria seria entregue no evento Rondônia Rural Show que seria realizado em maio. No entanto, não foi possível o ministro estar presente no evento.

No seu pronunciamento o deputado observou que o ministro não pode vir ao Rondônia Rural Show por que o destino queria que o título fosse entregue em Alta Floresta D’Oeste onde nasceu Jean Oliveira, deputado autor da propositura.

“ Isso me proporcionou a possibilidade de diante das pessoas que acreditaram em mim como deputado, fazer a entrega dessa homenagem justa ao senhor Blairo Maggi. Um dos maiores empresários do Brasil, mas, sobretudo , empresário em Rondônia , senão , o maior empresário em Rondônia”, disse o deputado.

Jean Oliveira disse ainda que o ministro Blairo Maggi fez e faz um serviço relevante para nosso País, para o nosso Estado e para o município de Alta Floresta , onde a base da economia é o agronegócio.

“Ministro Blairo Maggi, o senhor recebe nesse momento a maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. O senhor passa a ser nesse momento, por meio desse Título Honorífico, cidadão rondoniense, aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa”, disse Jean Oliveira ao entregar o título ao senhor Blairo Maggi – Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

