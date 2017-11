O Banco da Amazônia recebeu, na manhã desta sexta-feira, 10, o Certificado do Indicador de Governança – IG-Sest, iniciativa do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que tem o objetivo de acompanhar o

desempenho da qualidade de governança das empresas estatais federais. O Banco atingiu a nota máxima – o Nível 1 – nesta certificação, ficou classificado em 6º lugar entre as 48 empresas avaliadas e foi o 3º no segmento bancário.

A entrega foi realizada pelo ministro do Planejamento, Dyogo Henrique de Oliveira, em cerimônia realizada em Brasília. O representante do Banco, Diretor da DINEG, Valdecir Tose, recebeu o “Certificado com Selo deGovernança SEST”.

O objetivo do IG-SEST, além de acompanhar a qualidade da governança das empresas estatais federais, também visa mensurar o cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei nº 13.303/2016, regulamentada pelo Decreto nº 8.945/2016 e a aderência das estatais as diretrizes estabelecidas nas Resoluções da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União – CGPAR, que buscam conformidade com as melhores práticas de mercado e maior nível de excelência.

O IG-SEST é composto por três dimensões: Gestão, Controle e Auditoria; Transparência das Informações; e Conselhos, Comitês e Diretorias, classifica a empresa estatal em 4 Níveis de Governança, sendo quanto menor, melhor.

O excelente resultado alcançado nesta primeira avaliação demonstra o compromisso do Banco da Amazônia na adoção das melhores práticas de Governança Corporativa.