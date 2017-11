No reino dos idiotas, da vilania, da hipocrisia, da falsidade em que se transformou as redes sociais, somando-se a isso a imposição esquerdista de teorias conspiratórias contra as minorias, toda a semana aparece uma nova vítima. William Waack da Rede Globo, foi o penúltimo. Hoje ou amanhã surgirão outros. E as vitimas dependem da ideologia e da cara do freguês. Quando um professor universitário ligado ao PT escreveu que a jornalista Rachel Sheherazade merecia ser estuprada, a repercussão na mídia e nas redes sociais foi nula. Mas quando o direitista Jair Bolsonaro disse que a deputada Maria do Rosário não merecia ser estuprada (uma ofensa semelhante), ele foi destruído pela mídia e, mais que isso, condenado pela Justiça Federal. A terrível agressão do petista não teve qualquer revide. Mas a de quem não é petista, foi tratada, inclusive pela Justiça, como uma agressão. Quem não é da esquerda ou do PT, se fizer qualquer comentário ou piada sobre mulheres, é taxado, no mínimo, de machista e reacionário. Mas, deles, não há qualquer defesa da mulher, se a ofendida, por exemplo, for a Primeira Dama Marcela Temer. Contra ela, todas as ofensas e baixarias assacadas passam em branco, seja no Facebook, no Twitter ou onde for. Contra alguma mulher da esquerda, jamais. É crime capital! No caso de William Waack, acusado de racismo, ele cometeu um erro, fez uma piada inaceitável. E deveria sim se policiar mais, pelo que representa. Mas foi crucificado pela hipocrisia. Se fosse “do lado de lá”, sua frase infeliz não passaria de apenas um momento de idiotice!.

Esse negócio de politicamente correto já está enchendo o saco. É um inferno ideológico, imposto por uma minoria, com apoio até do Judiciário e de outros organismos, muitos deles lotados até o pescoço do aparelhamento político da esquerda, que domina também universidades e outros setores da sociedade. As turmas do Lula, da Dilma, da esquerda festiva e da esquerda raivosa, podem dizer o que quiserem, porque senão estão sendo censurados. Podem apoiar crianças tocando adultos nus e invasão de propriedade privada, porque são puros e só querem o melhor para o Brasil. Ai de quem discordar deles. Esses são chamados de reacionários. São os amantes da ditadura militar. São, todos, os que querem a volta dos milicos e essas besteiras que enchem o saco todos os dias, mas são aplaudidas pela ditadura das minorias. A não ser eles mesmos, entre si, todos falando as mesmas m… e as palavras de ordem que todos já conhecemos, são poucos os brasileiros que ainda os suportam. As urnas em 2018, tomara que confirmem que eles são uma minoria insuportável, uns chatos que deveriam ir para o lixo da História. Pronto! Falei!

O HOMEM DO NONO ANDAR…

As três hipóteses não podem ser descartadas. A Primeira: Confúcio Moura não será candidato a nada. A segunda, Confúcio será candidato a Senador, formando uma dobradinha com Valdir Raupp, para ambos tomarem as duas vagas de Rondônia ao Senado (nesse caso, claro, falta combinar com Expedito Júnior, por exemplo!). A terceira via: Confúcio será candidato, mas sairá do PMDB. A verdade é que os próximos passos do partido liderado por Raupp no Estado e com a pré candidatura de Maurão de Carvalho ao Governo, já confirmada, dependerão muito das decisões do Governador. Ele está claramente dividido. Tem falado muito na família e na necessidade de viver um pouco em torno dela, depois de tantos anos dedicado à vida pública. De outro lado, tem sido pressionado muito (e também gosta dessa hipótese), de não deixar passar em branco sua alta popularidade. Sua eleição ao Senado, garantem seus seguidores, estaria garantida. Já a terceira via, ao menos nesse momento, é a mais frágil. Mesmo com convites de vários partidos, Confúcio não estaria propenso a deixar o partido onde construiu toda a sua carreira política. Enfim, passa pelo homem do novo andar do Palácio Rio Madeira/CPA, algumas das principais decisões políticas dos próximos meses.

MALANDRAGEM FRUSTRADA

Quando se publicou aqui, meses atrás, de que o governo federal estava pensando em implantar pedágios na BR 364, apenas para sua manutenção, houve quem achasse exagero ou uma crítica sem base. Pois, não fosse a intervenção da bancada federal, já estaríamos sendo vítimas de mais esse vergonhoso ataque aos nossos bolsos, por parte do Ministério dos Transportes e do Dnit. O projeto dos postos de pedágio já estava pronto. Começaria a cobrança apenas para fechar buracos e melhorar a rodovia aqui e ali. Felizmente esse absurdo não vai mais ocorrer, pelo menos é o que jura o ministro dos Transportes, Maurício Quintella Lessa. Os pedágios, jura ele, agora só serão implantados no projeto de duplicação, que deve começar na segunda metade do ano que vem. Embora as promessas e algum otimismo dos membros da bancada federal de que isso realmente ocorra, os mais céticos acham que, antes de uma década, não veremos nossa BR 364 duplicada. Mas como no Brasil tudo é possível, até de vez em quando acontecer alguma coisa boa, quem sabe?

MARIANA NO COMANDO

Jovem, cheia de votos e poderosa. A deputada federal Mariana Carvalho, a nova presidente regional do PSDB, eleita no último sábado, assume o comando do partido num momento importante, em que os tucanos também se preparam para 2018, tanto em Rondônia como em nível nacional. Por aqui, o diretório ficará dividido entre as duas forças com grande poder, dentro do partido. O vice de Mariana será o prefeito Hildon Chaves, pouco ligado a ela, mas muito mais a Expedito Júnior, um dos seus principais parceiros políticos. O vereador Alan Queiroz foi escolhido como segundo vice. O deputado Laerte Gomes, do grupo de Expedito, que chegou a ser cogitado em entrar na disputa pela Presidência contra Mariana, acabou ocupando o posto importante de secretário geral do partido. A partir de agora, o novo grupo do tucanato vai buscar uma união que parecia estar se esfacelando, mas, ao que parece, pode ser reencontrada. O que ficou ainda não esclarecida foi o nome do dedicado Lindomar do Sandubas, presidente do diretório municipal, que teria ficado um pouco distante, na nova formação.

O PDT ESTÁ PRONTO!

Ciro Gomes foi a principal atração – ao lado, claro do pré candidato ao governo, Acir Gurgacz – na convenção do PDT no domingo. Muitas autoridades (da tucana Mariana Carvalho ao ex prefeito Mauro Nazif), prestigiaram o evento. Gurgacz está firme na sua caminhada para 2018, sonhando em sentar na cadeira de Confúcio Moura. Há um longo caminho ainda a percorrer, incluindo o peso dos adversários e a campanha duríssima que terá que enfrentar – mas, ao menos da porta para dentro, ele tem o partido na mão. Ciro falou sobre a sucessão, suas ideias e os novos rumos do Brasil. Estava muito menos bravo do que normalmente. A gentileza com que recebeu vários membros do partido e até de outras siglas foi fato destacado no encontro de domingo. Carlos Lupi, ex ministro do trabalho e presidente nacional do PDFT também prestigiou o encontro em Porto Velho.

MAIS CANDIDATOS PARA 2018

Falta pouco. Em menos de um ano teremos eleições. Em Rondônia, pré candidatos já andam agitados, para cima e para baixo. Além de pelo menos 21 dos 24 deputados estaduais que buscarão a reeleição e dos oito federais que tambéma querem, muito mais gente já sonha em sentar numa cadeira de parlamentar, tanto na Assembleia como na Câmara Federal. Veja alguns nomes, entre velhos conhecidos e caras novas, que estão sonhando com o eleitor para 2018: Evandro Padovani, Melki Donadon, ambos de Vilhena: Tem também Ernandes Amorim e Lucas Follador, de Ariquemes. E os vereadores de Porto Velho ,começando com o presidente da Câmara, Maurício Carvalho, além de Alan Queiroz, Júnior Cavalcante, Elis Regina, Pastor Edézio Fernandes e Jair Montes, entre outros. De Ji-Paraná: Euclides Maciel, Edvaldo Sares, Agnaldo Muniz e Silvia Cristina. Tem ainda, como possibilidades concretas, Juscelino do Amaral, Ana Maria Negreiros, Alisson do Sanduba´s, Dr. Amado Rahaal, Dr. Macário Barros e Guilherme Moreira Mendes, todos de Porto Velho. O ex deputado Valdevino Tucura, de Cacoal, vai tentar novamente voltar à ALE. Outro nome que surge para a Assembleia é o do atual vice prefeito de Guajará Mirim, Davino Serrath. E ainda tem mais uns 300 pensando nas urnas…

OLHA O CORAÇÃO!

Todos os cuidados com o coração! Mais uma vez, a Sociedade de Cardiologia de Rondônia promove um grande evento, direcionado a profissionais e certamente com o olhar atento da comunidade, sobre os cuidados que devemos ter com o coração. Entre o dia 23 e 25 deste mês, no Hotel Accordes, na BR 364, os especialistas do Estado vão poder acompanhar temas da maior importância, tanto nas questões dos problemas cardíacos quando sobre a hipertensão arterial sistêmica. Segundo o dr. João Roberto Gemelli, presidente. Temas como diabetes, arritmia, infarto, AVC, dislipidemia, enfim, todas as doenças comuns da prática médica, seja do clínico geral ou do especialista, serão abordados. A inovação deste ano, serão dois cursos de capacitação. Um deles será em eletrocardiograma e o outro, que será orientado pelo dr Alexandre Pierre, nome reconhecido nacionalmente na área, será tratamento rápido do AVC, o que pode salvar muitas vidas. O encontro deste mês em Porto Velho é aberto a todos os médicos e pessoas ligadas à área de saúde.

PERGUNTINHA

Você aceitaria pagar pedágios na BR 364 apenas para o governo arrecadar recursos para operações tapa buracos e recuperação da rodovia e não para a duplicação?