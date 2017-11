Através de indicação parlamentar individual do deputado estadual Cleiton Roque (PSB) o município de Pimenteiras do Oeste foi beneficiado com R$ 60 mil, para ser usado na aquisição de uma “ambulancha”.

De acordo com o parlamentar a Ambulancha é um pedido do vereador do PSB, Adimilson (Keki) que relatou a necessidade no atendimento para a comunidade ribeirinha da região, correspondente a 30% da população de Pimenteiras.

Roque estava presente na secretaria estadual da saúde, durante a manhã desta terça-feira (14), local onde o convênio com a prefeitura foi assinado pelo secretário Williames Pimentel, o prefeito Olvindo Luiz Donde (Vino – PDT).

O vice-líder do governo na assembleia legislativa agradeceu ao secretário de saúde e o governo do estado pela liberação do recurso, “Tenho certeza que vamos melhorar as condições do atendimento do serviço público de saúde para a comunidade ribeirinha. Estou muito satisfeito em poder contribuir”, concluiu.

Omégeni Ramos