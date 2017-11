A Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM) é uma competição para os estudantes do Ensino Fundamental (a partir do 6º ano), Médio e Universitário das instituições públicas e privadas de todo o Brasil.

Os estudantes do ensino fundamental e médio, que participam são selecionados, principalmente, através da prova da OBMEP, que é realizada em duas fases.

Neste ano, Rafael Setton Alencar de Carvalho, aluno do 7º ano do Ensino Fundamental da Maple Bear, foi o único aluno de Porto Velho classificado para a Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM) que acontecerá nas dependências da UNIR no dia 25 de novembro.

De acordo com a Diretora Pedagógica da escola, Fernanda Bordalo, o programa Maple Bear proporciona aos alunos um conjunto de recursos e ferramentas para guiá-los ao longo da aprendizagem matemática.

Para isso, são utilizadas diversas abordagens: o uso de materiais manipuláveis, proposição de desafios de níveis variados, resolução de problemas e incentivo de demonstração de raciocínio, o que torna a matemática uma disciplina rica e diretamente relacionada ao seu dia-a-dia.

A Maple Bear é uma escola regular bilíngue que utiliza a mesma metodologia presente nas escolas do Canadá, considerada pelo Programa Nacional de Avaliação de Estudantes, a melhor do mundo entre países de língua inglesa.

A Diretora conclui demonstrando orgulho e entusiasmo pela significativa conquista alcançada pelo aluno Rafael: “É muito gratificante ver nosso aluno atingindo resultados tão expressivos. Estamos extremamente felizes e orgulhosos”.

João Albuquerque