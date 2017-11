Está confirmada a apresentação da banda Calcinha Preta, no dia 1º de dezembro na casa de shows Talismã 21, em Porto Velho. O show faz parte da IV Festa do Madeira, que é promovida anualmente , com apoio da Hidrelétrica Santo Antônio e da Santo Antônio Energia.

A banda Calcinha Preta tem mais de 12 milhões de álbuns vendidos. Criada em 1995, a banda de forró já recebeu os principais prêmios de música no Brasil e participa de festivais internacionais.

A Festa do Madeira foi idealizada, em 2014, como uma forma de homenagear a cidade de Porto Velho. As atrações locais complementando o show do Calcinha Preta são a banda de forró Piolho de Cobra e o cantor Gabriel Parada, que já se apresentou na edição anterior da Festa do Madeira. Em 2014, a atração nacional foi a cantora paraense Gabi Amarantos, e teve a apresentação de diversos grupos musicais locais. No ano seguinte, o sambista Dudu Nobre se apresentou e entre outras atrações, o público aplaudiu as bandas Versalle e Nitro. No ano passado foi a vez do sambista Diogo Nogueira, que teve o show aberto pela dupla Jonas e Jairo.

O convite pode ser adquirido com a troca de um quilo de alimento não-perecível (de preferência que não seja farinha de mandioca ou sal). Os pontos de troca são o quiosque da Talismã 21, no segundo piso do de Porto Velho Shopping, ou na portaria da SIC TV, na avenida Rio Madeira, 2964 – bairro Flodoaldo Pontes Pinto. Os alimentos arrecadados serão doados a instituições assistenciais de Porto Velho.

JOSÉ CARLOS DE SÁ