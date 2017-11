A Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron) alerta produtores rurais para o fim do prazo para declarar a vacinação contra febre aftosa. A declaração deve ser feita até esta quarta-feira (22). Nesta Etapa, deveriam ser vacinados apenas os animais com até 24 meses.

De acordo com a Idaron, até a manhã desta segunda-feira, cerca de 83 mil produtores declararam a vacinação de mais de cinco milhões de bovídeos e a existência de mais de 12 milhões de animais. A expectativa é que seis milhões de bovídeos tenham sido vacinados e que o rebanho bovino chegue a 14 milhões de cabeças.

Os pecuaristas que não possuem animais em idade de vacinação também devem fazer a declaração de animais existentes na propriedade. “Saber a quantidade de animais é importante para a elaboração de políticas públicas para o setor”, fala o presidente da Idaron, Anselmo de Jesus.

Para fazer a declaração, o produtor deve ir à Idaron com a nota fiscal de compra da vacina e a relação do rebanho por sexo e faixa etária. “A campanha está ocorrendo dentro do previsto, o que mostra que mais uma vez o produtor está atendendo ao chamado da Agência”, ressalta o gerente de Defesa Sanitária Animal, Fabiano Alexandre dos Santos.

O produtor que não declarar a vacinação poderá ser multado em R$ 163,02 por propriedade. Caso seja constatado que ele não vacinou os animais, ele poderá ser multado em R$ 163,02 por animal não vacinado.

Amabile Casarin/Secom