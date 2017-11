O Ministério Público do Estado de Rondônia, por meio do Centro de Apoio Operacional da Educação (CAOP-Educação), vai realizar no dia 25 de novembro, das 8 às 13 horas, o Censo Socioeducacional (Venha para Escola), no Bairro Novo Ji-Paraná, no município de Ji-Paraná.

O censo será realizado em parceria com a Coordenadoria Regional de Educação, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Escola de Ensino Fundamental e Médio Gonçalves Dias, e outros parceiros, visando dar efetividade ao direito à educação e à Lei de Diretrizes e Base da Educação – LDB (Lei nº 9.394/96).

O Censo Socioeducacional é um levantamento censitário por meio do qual se identifica de forma personalizada a real situação escolar da comunidade em local pré-definido. O Ministério Público pede a todos os moradores do bairro Novo Ji-Paraná que permaneçam em suas residências no dia do censo para receber os recenseadores. A participação da comunidade é fundamental para identificar a demanda reprimida na área de educação.