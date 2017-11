Partido se organiza para definir estratégia para as próximas eleições

Visando discutir as estratégias para as eleições do próximo ano, o PMDB reuniu na noite desta segunda-feira (20), em Porto Velho, dirigentes, lideranças e pré-candidatos do partido. No encontro, foi reafirmado o nome do presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho, como o pré-candidato peemedebista ao Governo.

Além de Maurão, estavam presentes o senador Valdir Raupp (PMDB-RO), o suplente de senador e presidente regional do partido, Tomás Correia, o secretário geral Luiz Lenzi, a deputada federal Marinha Raupp (PMDB-RO), os deputados estaduais peemedebistas Só Na Bença, Jean Oliveira, Rosângela Donadon e Edson Martins, entre outras lideranças da legenda.

“Meu nome já foi ratificado pelas lideranças do partido, como o pré-candidato ao Governo, e agora estamos conversando com as bases, com os dirigentes e convencionais do PMDB, para nos fortalecermos internamente visando as eleições de 2018”, destacou Maurão.

O senador disse que o momento é de a agremiação partidária se juntar, cerrar fileiras, com todos contribuindo para o fortalecimento da legenda. “A eleição se aproxima e é preciso desde já construirmos uma base sólida, internamente, para que essa força das nossas lideranças, dos nosso militantes, seja, como sempre tem sido, decisiva no sucesso das candidaturas do partido”, completou.

O presidente falou dos desafios do partido e da consolidação do PMDB em Rondônia. “É um grande desafio que temos pela frente: a sucessão do governador Confúcio Moura, a reeleição do senador Raupp, além da reeleição de quadros na Câmara Federal e na Assembleia, sem contar com os que buscam o seu espaço. E o PMDB está se preparando para dar continuidade ao seu trabalho em Rondônia”, disse Tomás.