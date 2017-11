A Secretaria Municipal de Fazenda (SEMFAZ) de Rolim de Moura (RO) realizou através da Loteria Federal, Extração nº. 5233-7, ocorrida no dia 18 de Novembro de 2017, o 6º e último sorteio dos prêmios da campanha de estímulo ao pagamento do IPTU.

O veiculo Mobi 1.0, foi sorteado para o morador da Avenida Manaus do Bairro Centro. Já as duas Motocicletas, uma foi contemplada na Avenida Goiânia também no Bairro Centro e a outra na Avenida Uirapuru no Bairro Beira Rio.

Os imóveis contemplados e os respectivos prêmios são:

Cadastro do imóvel N°. da sorte Endereço do imóvel Situação Prêmio

10179 20022 Avenida Manaus – Centro Classificado 01 Carro 1.0

10406 04249 Avenida Goiânia – Centro Classificado 01 Moto 125cc

12361 04623 Avenida Uirapuru – Beira Rio Classificado 01 Moto 125cc

** Imóveis pertencentes ao município de Rolim de Moura.

*Conforme § 3, art. 10 do Decreto n° 3.723/2017.

§ 3º – No caso de o contribuinte sorteado não estar rigorosamente em dia com o pagamento de todos os tributos incidentes sobre o respectivo imóvel sorteado, inscritos no registro imobiliário, o Município não entregara o prêmio e o mesmo passará automaticamente para o número do cadastro imediatamente posterior e assim sucessivamente até que se chegue ao real contemplado.

Os proprietários dos imóveis desclassificados poderão recorrer da decisão em um prazo de até 15 (quinze) dias após a publicação de resultado. Os proprietários dos imóveis classificados deverão comparecer à Secretaria Municipal de Fazenda no prazo de até 30 (trinta) dias após a publicação deste resultado, munidos de seus documentos pessoais e comprovantes de posse do imóvel, todos originais, para confirmação e homologação do sorteio, cuja entrega dos prêmios ocorrerão em data oportuna a ser informada pela Prefeitura de Rolim de Moura.