O deputado estadual Léo Moraes fez um balanço de suas emendas parlamentares destinadas ao município de Porto Velho. Só em 2017 mais de R$ 3 milhões foram investidos na capital. Saúde, educação, esporte, cultura e segurança foram algumas áreas contempladas por emendas individuais do parlamentar.

“Escolhi Porto Velho como minha cidade e quero vê-la bem. São emendas parlamentares que trarão melhorias e crescimento para nossa população guerreira que tanto precisa. Enquanto estiver com mandato, farei o que estiver ao meu alcance para que a capital de Rondônia melhore em todas as áreas. ” Relatou deputado.

Na segurança pública Léo Moraes investiu R$270 mil para aquisição de materiais permanentes de perícia criminal e reformas de prédios. O deputado também adquiriu kits para capturas biométricas para emissão de carteiras de identidades, porém o poder municipal ainda não disponibilizou os locais para instalação dos mesmos.

“Por meio do termo de cooperação 010/PGE-2017 assinado dia 26 de abril deste ano, a prefeitura deveria oferecer locais de identificação para que esses documentos pudessem ser emitidos, porém até o presente momento nenhum espaço foi apresentado. Estamos aguardando ansiosos para que nossa população tenha mais essa vitória e que o tempo de espera e locomoção de moradores das Zonas Sul, Leste e distritos seja reduzido. ” Relatou deputado.

Uma das prioridades do parlamentar é a educação, só este ano foram aplicados em emendas mais de R$1 milhão para melhorias em escolas, passagens aéreas para alunos em competições nacionais e aquisição de materiais para atividades extracurriculares.

“Acredito que o esporte e a cultura são investimentos grandiosos. Faz com que crianças e jovens saem da ociosidade, pratiquem atividades físicas, conheçam novos costumes e evitem a violência e as drogas. É por isso que fiz questão de destinar para Porto Velho mais de R$1,3 milhão. Como não vimos os projetos serem concluídos pelo município, realizamos ações em parceria com o Governo do Estado. Vamos lutar para que nossa capital seja destaque e referência no esporte e na cultura a outras cidades. ” Explicou Léo.

De acordo com o deputado, além das emendas já encaminhadas para o poder municipal, outras estão em fase de planejamento e o parlamentar espera que as mesmas sejam atendidas para que a população se beneficie das melhorias que essas emendas propostas trazem e trarão para a capital.

A assessoria parlamentar do deputado estadual Léo Moraes está enviando um relatório com todas as emendas já encaminhadas ao poder municipal para conhecimento do Prefeito Hildon Chaves e está à disposição para sanar qualquer dúvida.

“Nossa Porto Velho é maior que a política, que partidos e poderes. É do tamanho da nossa população. Quanto mais pessoas se unirem para pensar nos cidadãos, melhor. Que possamos deixar de lado qualquer rixa, desavenças ou problemas passados e olhar para frente, prosseguindo e crescendo junto com a nossa capital. ” Concluiu Léo.