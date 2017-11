Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1991 da Mega-Sena, realizado neste sábado. Com isso, o prêmio acumulou e o próximo sorteio, realizado na quarta-feira, deve pagar aproximadamente R$ 65 milhões.

A quina foi acertada por 80 vencedores, que receberão R$ 48.195,29. Já a quadra foi vencida por 6152 apostas ganhadoras, que levarão para casa R$ 895,32.

Confira as dezenas sorteadas neste sábado: 19 – 20 – 28 – 34 – 36 – 44