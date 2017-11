A D’Boa Produtora traz para Porto Velho, no próximo dia 10 de dezembro, mais um grande espetáculo teatral no Teatro Palácio das Artes, a peça de comédia “Cinco Homens e Um Segredo”. Os ingressos já estão disponíveis nos pontos de venda: Jorge Bischoff (Av. Carlos Gomes), Mercearia do Bolo (Av. Campos Sales), Villa Double (Porto Velho Shopping – 1º piso) e www.megabilheteria.com

A peça reúne um elenco renomado com os atores: Edwin Luisi, Roberto Pirillo, Carlos Bonow, Iran Malfitano e Claudio Andrade. A comédia também uniu um dos principais diretores de comédias do teatro nacional, Alexandre Reinecke e o escritor também consagrado no gênero, Aloisio de Abreu.

O espetáculo “Cinco Homens e Um Segredo” tem duração de 90 minutos e a classificação indicativa é 16 anos. A história é ambientada no Rio de Janeiro de hoje, a peça é um retrato contundente de como o ser humano e a própria sociedade definem a masculinidade. A comédia gira em torno de um “tabu” para homens: “afinal, tamanho é documento?” e é levado pelos personagens para um fictício grupo de autoajuda coordenado por um padre numa igreja católica.

“Cinco Homens e Um Segredo” é uma versão brasileira da peça “The Irish Curse”, que estreou em 2005, no New York International Fringe Festival, sendo agraciada com o Prêmio de Melhor Dramaturgia. Também foi montada em 2006, no Edinburgh Theatre Festival, e, em 2007, na Irlanda, sendo uma das cinco finalistas para o Oscar Wilde Best New Writing. Em 2010, a comédia entrou em cartaz no circuito Off-Broadway e já percorreu os Estados Unidos, além de ter montagens em Londres e, até mesmo, na Eslováquia.

Em 2017, a D’Boa Produtora já trouxe para a capital rondonienses os espetáculos: “O Pai” com o ator Fulvio Stefanini; “Boca Rosa – A Peça” com Bianca Andrade; “A História de Nós 2” com Bruno Garcia e Alexandra Richter; “A.M.A.D.A.S.” com Elizabeth Savalla; e “Dando as Caras”, com o Wellington Muniz, o Ceará.

Serviço

Cinco Homens e Um Segredo

Data: 10 de dezembro (domingo)

Horários: 19h (1ª sessão) e 21h (2ª sessão)

Local: Teatro Palácio das Artes

Endereço: Av. Pres. Dutra, 4183 – Olaria, Porto Velho – RO

Ingresso: Plateia A – 200,00 (inteira) R$100,00 – Meia para todos

Plateia B Frente -160,00 (inteira) e R$80,00 – Meia para todos |

Plateia B – 100,00 (inteira) e R$50,00 – Meia para todos

Pontos de venda: Jorge Bischoff (Carlos Gomes, 2504), Mercearia do Bolo (Campos Sales, 3433), Villa Double (Porto Velho Shopping – 1º piso) e site: www.megabilheteria.com

Informações: (69) 99231-7448