Obras foram inauguradas e outras anunciadas.

O deputado estadual Cleiton Roque (PSB), cumpriu extensa agenda no município de Pimenta Bueno, devido à programação municipal de comemorações do aniversário de 40 anos de emancipação politico administrativa;

Cleiton Roque parabenizou a prefeita Juliana Roque (PSB) e toda sua equipe de servidores, “Foi uma semana história e todos nós somos personagens deste momento tão importante”.

A programação teve início no dia 17 e encerrou no aniversário da cidade, comemorado no dia 24 de Novembro. O parlamentar esteve presente na maioria das cerimônias, dentre elas, no dia 23, durante a noite, foi realizada a reinauguração Centro Cultural Antônio Augusto Neves. “Para nós é muito importante ter este espaço cultural funcionando, pois Pimenta Bueno tem muitos talentos e nada mais justo que ter um ambiente adequado para que possam se apresentar, serem assistidos e aplaudidos por nós. Estou muito feliz”.

No dia 24 a agenda iniciou pela manhã no quartel da polícia militar, onde foi inaugurado o sistema de videomonitoramento no município de Pimenta Bueno, “Parabéns a associação comercial e empresarial, polícia militar e prefeitura municipal, pois com certeza esse sistema traz mais segurança para nossa população”.

O vice-líder do governo na assembleia legislativa destinou R$ 243 mim de emenda parlamentar individual de sua autoria para a construção do muro CENAPE – Centro de Atendimento as Pessoas Especiais, e a solenidade de entrega também foi realizada pela manhã do dia 24.

“Eu me emociono muito em pode estar contribuindo com essa entidade que contribui tanto para tantas pessoas. Estou fazendo apenas minha obrigação”. Roque ainda anunciou a disponibilização de recurso através de indicação parlamenta individual de sua autoria para a aquisição de um veículo para entidade, aguardando apenas a elaboração da documentação.

Seguindo a programação, durante a tarde Cleiton participou da cerimônia de entrega do fornecimento de água tratada para a comunidade do distrito de Itapotanga que pertence ao município de Pimenta Bueno. “Mais uma vitória desta gestão, há anos essa comunidade não recebia o abastecimento de água tratada, são mais de 30 metros de altura para trazer água lá da rede de abastecimento. Parabéns a empresa Águas de Pimenta, ao poder executivo e ao legislativo por contribuir para esta conquista”.

Durante a noite o parlamenta participou do encerramento do curso de Oratória no Serviço Público de Pimenta Bueno, ministrado pelo professor universitário, Francisco Tavares de Melo, “Estou muito feliz pela quantidade de pessoas que fizerem esse curso e os vários outros realizados a nosso pedido aqui no município de Pimenta Bueno, conhecimento nunca é demais e nos prepara para o mercado de trabalho”.

Durante todos os eventos, Roque anunciou alguns benefícios que Pimenta Bueno irá receber na área da saúde, educação, infraestrutura e outras. “Estamos trabalhando unidos, senadores, deputados federais, governo do estado, deputados estaduais, prefeita Juliana Roque, toda a câmara de vereadores e com isso a população e município sãos beneficiados. Serão mais de R$ 20 milhões investidos em Pimenta Bueno” concluiu.

Autoridades dos poderes Judiciário, executivo e legislativo, representantes da bancada federal de Rondônia, vereadores, servidores municipais, empresários, comunidade e imprensa local, marcaram presença nos eventos.

Omégeni Ramos