O governador Confúcio Moura assinou na manhã desta terça-feira, durante uma solenidade realizada para empresários, representantes do setor produtivo e autoridades do Estado, no auditório do Senac Esplanada, o novo Decreto que estabelece o aumento do teto do Simples em Rondônia, que passa de R$ 1,8 milhão, para R$ 3,6 milhões.

Na última reunião entre empresários e a equipe econômica do Governo do Estado, realizada na semana passada na Casa Civil, um pré-acordo foi firmado, estabelecendo o novo teto em R$ 2,4 milhões. Após uma conversa com a Sefin foi possível se chegar a um novo teto.

“Não entendo quase nada de sistema tributário, mas minha equipe e meus representantes me mostraram em números uma possibilidade diferente. Meu temor é aumentar o teto e cair a arrecadação, mas meus técnicos já me tranquilizaram que isso não irá ocorrer. Rondônia só tem a crescer”, comentou o governador.

Na abertura do evento “Agenda Positiva”, o presidente do Sistema Fecomércio-RO, Raniery Coelho, deixou claro que a união dos segmentos produtivos com o Governo do Estado tem sido fundamental para o crescimento da economia e parabenizou todas as entidades representativas e ao Governo pela parceria.

“Hoje Rondônia tem sido o diferencial dos outros estados porque a iniciativa privada e o Estado entenderam a necessidade de trabalhar em conjunto. Atualmente, o Governo abriu espaço para discutirmos vários projetos e abrindo espaço na mesa de negociação para debatermos juntos o futuro econômico do Estado”, disse Raniery.

O último a falar no “Agenda Positiva” foi o secretário de Finanças, Wagner Freitas, que falou sobre a atual situação fiscal de Rondônia, na palestra “Rondônia em Números”, onde ele destacou os ajustes que o Executivo vem realizando nas contas públicas para manter o desenvolvimento e a liquidez do Estado.

Para o secretário, Rondônia precisa avançar em três situações ainda precisam ser controladas ou resolvidas como é o caso dos precatórios, a CAERD e a situação do Beron. “Em 2018, temos meta de melhorar ainda mais o desempenho da nossa economia, com foco no desenvolvimento do agronegócio, turismo, serviços e obras de infraestrutura”, ressaltou.

Dentre as autoridades presentes estavam o vice-governador Daniel Pereira, o presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho, o senador Valdir Raupp, os deputados estaduais Laerte Gomes, Léo Moraes e Cleiton Roque, o secretário de Planejamento George Braga e o comandante da PM, Ênedy Dias, além de representantes da Fecomércio-RO, CDL, SIMPI, Facer, Sindesp, Fiero, Faperon, CRC-RO, Sescap e Associação Comercial de Rondônia.