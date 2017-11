Restam poucos convites para a IV Festa do Madeira, que acontece dia 1º de dezembro, sexta-feira, na casa de shows Talismã 21. Entre as atrações, o evento apresentará a banda Calcinha Preta. O convite é trocado por um quilo de alimento não-perecível, que será doado a duas instituições filantrópicas de Porto Velho.

Realizado desde 2014, a Festa do Madeira é uma retribuição da concessionária Santo Antônio Energia e da Hidrelétrica Santo Antônio à cidade de Porto Velho, onde a empresa está instalada desde 2008.

Além da banda Calcinha Preta, se apresentarão duas atrações porto-velhenses, a banda de forró Piolho de Cobra e o cantor Gabriel Parada. Os convites podem ser trocados no quiosque da Talismã 21, no segundo piso do Porto Velho Shopping e na recepção da SIC TV, na avenida Rio Madeira, 2964 – Flodoaldo Pontes Pinto.