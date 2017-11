Um ônibus da Eucatur, que saiu na tarde de ontem de Cerejeiras e pegou passageiros também em Vilhena, se envolveu num grave acidente na madrugada desta terça-feira, 28. Por volta das 5:00h, o coletivo atingiu a cabeceira de uma ponte sobre o rio Crespo, já na área urbana da cidade de Itapuã do Oeste.

De acordo com relatos de passageiros no momento do acidente estava chovendo e a pista escorregadia fez com que o condutor perdesse o controle da direção do ônibus, colidindo frontalmente com a estrutura de concreto.

No acidente, quatro pessoas sofreram ferimentos, dentre elas o motorista que ficou encarcerado pelas ferragens. Uma vítima apresentou fratura exposta na perna, outra sofreu traumatismo crânio-encefálico leve, outra sobreviveu com escoriações em membros inferiores e outra sem lesões aparentes, apenas sentindo dores pelo corpo.