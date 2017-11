Ambiente terá internet, cadeiras e mesas que poderão ser utilizadas pelos clientes gratuitamente

Os portovelhenses acabam de ganhar mais um espaço para trabalharem, fazerem reunião e até mesmo estudarem dentro do Porto Velho Shopping. Com internet e capacidade para 10 pessoas, o Coworking inaugura na próxima sexta-feira (01/12), no 1º piso, próximo à loja PB KIds e permitirá que os clientes usufruam de todas as facilidades de um escritório gratuitamente dentro do shopping.

A ideia é oferecer um ambiente para profissionais independentes que procuram um espaço democrático em que possam desenvolver seus projetos e fazer network. “O shopping já é um local com várias opções de compras e lazer onde as pessoas passam grande parte do tempo. Agora, com o coworking, também oferecemos opção para quem quer desenvolver seu trabalho”, afirma a coordenadora de Marketing do Porto Velho Shopping, Taciana Melo.

As regras para usar o Espaço Coworking são simples. Basta cumprimentar os usuários do ambiente, tomar cuidado com o tom de voz, manter o ambiente organizado, evitar o consumo de alimentos, manter o local limpo e deixar o celular no silencioso.

O Espaço Coworking do Porto Velho Shopping estará aberto de segunda à sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 12h às 22h.