Dois apostadores dividiram o prêmio principal do concurso 1.992 da Mega-Sena -cada um deles levou R$ 32.953.918,65. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio do próximo concurso, a ser realizado no sábado (2), será de R$ 2,5 milhões.

Os números sorteados nesta quarta-feira (29), em Cardoso Moreira (RJ), foram: 05, 11, 13, 21, 53, 54.

As apostas foram feitas em Campos Belos (GO) e Araguari (MG).

Pela quina, 142 apostadores ganharam R$ 28.999,41; já a quadra rendeu R$ 515,80 às 11.405 apostas ganhadoras.

Quina

O concurso 4.543 da Quina acumulou. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o próximo prêmio deverá ser de R$ 2,8 milhões. Os números sorteados nesta quarta-feira (29), em São Paulo foram: 50, 61, 69, 76, 78. Confira o rateio:

Quina – 5 números acertados – Não houve acertador

Quadra – 4 números acertados – 49 apostas ganhadoras, R$ 8.498,47

Terno – 3 números acertados – 3.240 apostas ganhadoras, R$ 193,27

Duque – 2 números acertados – 90.591 apostas ganhadoras, R$ 3,80



Lotofácil

O concurso 1.592 da Lotofácil também acumulou. O próximo deverá premiar em R$ 5 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal. Os números sorteados nesta quarta-feira (29), em Cardoso Moreira (RJ), foram: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 25. Veja o rateio:

15 acertos – Não houve acertador

14 acertos – 337 apostas ganhadoras, R$ 1.831,57

13 acertos – 12.177 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos – 168.761 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos – 899.895 apostas ganhadoras, R$ 4,00

Federal

O concurso 05236 da Federal ocorreu nesta quarta-feira (29), em Cardoso Moreira (RJ). Confira os bilhetes sorteados e o rateio:

1º bilhete: 41678 – R$ 350.000,00

2º bilhete: 68927 – 18.000,00

3º bilhete: 63524 – 15.000,00

4º bilhete: 68582 – 12.000,00

5º bilhete: 56738 – 10.888,00