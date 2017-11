Na ocasião, o deputado Lazinho reafirmou seu compromisso com o fortalecimento das Escolas Família Agrícola, e confirmou apoio a reivindicação apresentada e discutida.

O deputado estadual Lazinho da Fetagro (PT) participou, ontem (28), de reunião que discutiu sobre a destinação de recursos para obra de reforma e ampliação das seis Escolas Família Agrícola – EFA do Estado de Rondônia, no Orçamento do Estado para 2018.

A reunião foi coordenada pelo deputado Cleiton Roque, que é o relator do Orçamento do Estado para o próximo ano, e teve a participação da Associação das Escolas Família Agrícola de Rondônia – AEFARO, diretores, pais e alunos das instituições de ensino, e do secretário adjunto de Estado da Educação, Márcio Félix, e equipe técnica.

Na ocasião, o deputado Lazinho reafirmou seu compromisso com o fortalecimento das Escolas Família Agrícola, e confirmou apoio a reivindicação apresentada e discutida. O deputado ainda se comprometeu com os representantes das escolas de que irá fazer gestão com os demais deputados estaduais para que haja um repasse através de emenda individual de cada parlamentar, e assim assegurar possibilidade de reforma e ampliação às Escolas Família Agrícola, pois, segundo o deputado, a disponibilidade ou não no orçamento do estado não pode ser um entrave para o atendimento à demanda.

Lazinho, na oportunidade, ressaltou sobre a Lei 4.076/17, de sua autoria, que estabelece o plano de repasse financeiro direto do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb para as EFAs. “Essa lei retira a necessidade de convênio que é mais burocrática e demorada, e regulamenta o repasse direto”, pontuou o parlamentar.