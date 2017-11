Por acordo judicial ficou decidido que os servidores terão seus salários pagos utilizando 70% da folha salarial com previsão que até abril de 2018 todos os salários estejam em dia.

Deputado Estadual Léo Moraes participou da audiência realizada na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT-RO/AC) entre o Sindicato dos Urbanitários de Rondônia (Sindur) e a Companhia de Águas e Esgoto de Rondônia (Caerd) para um acordo de pagamento dos salários atrasados dos trabalhadores.

“Queremos fazer valer o direito constitucional, afinal todo trabalhador é digno do seu salário. São centenas de trabalhadores representando cerca de 600 famílias que estavam sem receber seus salários há meses e sem perspectiva para esse final do ano.” Explicou Léo.

Por acordo judicial ficou decidido que os servidores terão seus salários pagos utilizando 70% da folha salarial com previsão que até abril de 2018 todos os salários estejam em dia.

Sem receberem os salários dos últimos três meses e se aproximando o décimo terceiro, os trabalhadores da Caerd deflagram greve no início do mês de novembro. Segundo o sindicato, a adesão da paralisação em massa reflete o descontentamento da categoria que se sente desrespeitada pela direção da instituição.

“Quero ressaltar o brilhante trabalho da Desembargadora Maria Cesarineide do Tribunal Regional do Trabalho, juntamente com o Ministério Público do Trabalho. Vale registrar e parabenizar também a atuação dos dirigentes do Sindur, bem como a perseverança de todos os servidores da Caed. Esse acordo foi um esforço conjunto, devolvendo a esperança e brilho nos olhos de centenas de trabalhadores dignos e honrados que agora poderão passar o natal com comida na mesa e renovar suas forças para o ano seguinte.” Concluiu Léo.