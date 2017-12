O papa Francisco pediu neste sábado que os jovens não passem o dia todo no telefone, ignorando o mundo, durante um encontro com estudantes na Universidade de Notre Dame, em Daca, evento com o qual o pontífice encerra sua viagem a Bangladesh.

Diante de cerca de 7 mil estudantes, Francisco afirmou que se sente “rejuvenescido” cada vez que encontra com os jovens, sempre “cheios de entusiasmo”.

“Os jovens estão sempre prontos para ir em frente, fazer com que tudo seja realizado e arriscar. Que continuem com esse entusiasmo nas circunstâncias boas e más, e, sobretudo, quando, olhando ao redor, parecer que Deus não está no horizonte”, disse.

Francisco aconselhou que os estudantes “viagem na vida”, mas que não “vaguem sem rumo”. Por isso, pediu que eles se deixem guiar por meio da fé de Deus. “É como se Deus tivesse colocado dentro de nós um software, que nos ajuda a discernir com seu programa divino e a responder com liberdade”, explicou o pontífice.

“Mas, como todo software, ele precisa também ser atualizado constantemente. Mantenham atualizado o programa de vocês, ouvindo o senhor e aceitando o desafio de fazer sua vontade”, completou.

Francisco reiterou, como em muitos de seus discursos, a necessidade de os jovens ouvirem e respeitarem os mais velhos para, entre outras coisas, evitarem repetir os erros do passado.

“Falei com os pais e avôs de vocês. Não passem o dia todo com o telefone na mão, ignorando o mundo que nos rodeia”, aconselhou.

Após o ato, Francisco foi diretamente para o Aeroporto Internacional de Daca, de onde partiu para Roma às 17h05 locais (9h05 em Brasília).

com informações uol