É com pesar que comunicamos o falecimento do médico Jacob Freitas Atallah, às 19h30 de domingo, no Hospital das Clínicas, em Porto Velho, onde estava internado há quase 40 dias.

Ele tinha 82 anos de idade e foi um dos quatro fundadores do Conselho Regional de Medicina, em 1963, época do antigo Território Federal de Rondônia.

Jacob Atallah foi prefeito de Porto Velho, secretário de Educação, secretário de Saúde e deputado estadual constituinte.

O corpo será sepultado nesta segunda-feira (4), no cemitério dos Inocentes, no jazigo da família.

Pedimos a Senhor que o receba em Seu reino e que conforte a família nesse momento de dor.

Maurão de Carvalho – (PMDB)

Presidente da Assembleia