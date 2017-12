O zagueiro Gabriel Leandro, do Rondoniense, ficou com a artilharia do Campeonato Estadual Sub-17. Com os dois gols anotados no último sábado na vitória sobre o Real Ariquemes por 2 a 0 no estádio Aluízio Ferreira, o defensor ajudou o Periquito da Capital e chegou a quatro gols na competição.

No jogo do último sábado, o zagueiro marcou duas vezes em cobranças de penalidades, ajudando a levar o duelo para as penalidades. Nas cobranças, o Rondoniense superou o Real Ariquemes por 4 a 2 no estádio Aluízio Ferreira.

Na segunda colocação ficaram: Patrick (Avaí); Carlos André (Genus); Dilan (Porto Club); Lucas Assis e Pablo (Real Ariquemes); Boca e Yago (Rondoniense), com dois gols.

Ao longo da competição foram marcados 40 gols em 14 jogos, registrando uma média de 2,85 gols/jogo. O melhor ataque da competição foi do Rondoniense com 14 gols. A melhor defesa foi do Porto Club, com apenas dois gols sofridos. Já o pior ataque ficou com Porto Club com três gols, enquanto que a pior defesa foi do Genus com 10 gols sofridos.

Artilharia – Campeonato Rondoniense Sub-17

4 gols

Gabriel (Rondoniense)

2 gols

Patrick (Avaí); Carlos André (Genus); Dilan (Porto Club); Lucas Assis e Pablo (Real Ariquemes); Boca e Yago (Rondoniense).

1 gol

José Neto, Matheus Amorim, Matheus Silva, Patrick e Valdinei (Avaí); Gustavo, João Rages, Vitor José e Wesley (Genus); Thierison (Porto Club); Alan, Anderson, Douglas e Tico (R1 Esporte); Anthony, Carlos Alexandre e Henrique (Real Ariquemes); Brutinho, João Lucas, Lourival, Luiz, Pulguinha e Vicente (Rondoniense)

