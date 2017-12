É esperado um crescimento das vendas e aumento significativo do número de pessoas que participarão dos eventos programados.

Foi lançado, na sede da CDL, nesta quarta-feira (06), o projeto Domingão do CDL que visa a promoção das vendas de fim de ano do comercio e que será realizado nas Zonas Central, Leste e Sul da cidade de Porto Velho. Para o presidente da Fecomércio/RO, Raniery Araujo Coelho, que é instituição parceira do evento, “É fundamental, na atualidade, que os empresários do comércio procurem facilitar a vida dos consumidores e façam promoções para estimular as vendas. Um projeto como o Domingão do CDL, que está dentro deste espírito e já se tornou uma tradição, com a economia dando sinais de reaquecimento este ano, deve ter muito mais sucesso”.

Para a presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), Joana Joanara, “As expectativas este ano são muito mais otimistas, os lojistas estão mais motivados e este ano são esperadas mais de 30 mil pessoas superando o recorde do ano passado”. Um atrativo a mais serão os prêmios distribuídos por sorteio para os participantes dos eventos. O empresário Vanderlei Oriani, presidente da Associação Comercial de Porto Velho, acredita que, com o apoio que o projeto tem encontrado, mais de 40 mil pessoas devem participar da promoção e convidou as pessoas a participar afirmando que “É preciso prestigiar o comércio local e dar oportunidade para a sorte, pois, quem compra na promoção concorre inclusive a um veículo que será sorteado no fim do ano”. A segurança, que será feita pela Polícia Militar, de acordo com o Capitão Amorim, deve ser reforçada. Segundo ele, “Todas as providências estão sendo tomadas para aumentar o efetivo nas ruas e garantir segurança para os consumidores que participaram dos eventos”.

O Domingão do CDL será iniciado na Zona Sul, na avenida Jatuarana, no próximo dia 6 de dezembro. Na Zona Leste o evento acontecerá no dia 13, na avenida José Amador dos Reis. O encerramento do Domingão será na avenida Sete de Setembro, dia 20 de dezembro. Durante a programação, em cada local estarão disponível um pula-pula para a chegada do Papai Noel. No local também serão distribuídos água, pipoca e refrigerante gratuitamente. Para o público infantil atividades recreativas serão realizadas e o SESC e o SENAC estarão prestando atendimentos e serviços durante os dias do evento. Além disto, serão sorteados 10 vales compras no valor de R$ 500,00. Este ano 80 lojistas participam do Domingão. As lojas serão

abertas a partir das 8:00 e fecham às 19:00. A promoção é uma realização da CDL, tendo como parceiros o Governo do Estado, a Prefeitura de Porto Velho, Fecomércio Rondônia, Sebrae, Associação Comercial de Porto Velho, FCDL e Dydio, entre outros.