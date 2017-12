Vereadores da capital convidam os deputados Maurão de Carvalho e Ribamar Araújo para as discussões.

Os vereadores de Porto Velho, Jurandir Bengala (PR) e Zequinha Araújo (PMDB), convidaram o presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), e o deputado Ribamar Araújo (PR) para participarem, no próximo dia 14, a partir das 15 horas, no colégio Cora Coralina, no distrito de Jacy-Paraná, de uma audiência pública para discutir a elevação da cota no reservatório da usina hidrelétrica de Santo Antônio.

Os impactos na região com a elevação do nível da barragem e, principalmente, os novos valores de compensações por esta alteração e os setores aos quais serão destinados, estão entre os pontos a serem debatidos, segundo adiantou Bengala.

“Esta é uma discussão importante, que deve ser feita agora, definindo os pontos que precisam receber esse novo volume de recursos, que deverá aportar com a elevação da cota. É bom frisar que esta matéria tramita na Assembleia e que a sua análise está sendo feita comissões pertinentes”, destacou Maurão.

Ribamar declarou que o momento certo para as discussões é agora e pontuou que investimentos em infraestrutura, urbanismo, saneamento e asfalto, são prioridade. “Todos conhecemos as necessidades do distrito e também tivemos experiências anteriores da aplicação dessas compensações, que nem sempre atingiram o objetivo primordial, que é o de servir a comunidade”, completou Araújo.