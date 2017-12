Interessante observar que o redator enalteceu as virtudes da OAB e sua atuação histórica como protagonista no debate das grandes questões institucionais do país. Não para reverenciar os méritos da instituição, mas para apontar o dedo acusador do que, em sua visão irresponsável, “evidencia” um grande demérito de toda a categoria representada por seus dirigentes. Todas as loas cantadas por ele no breve histórico das realizações da OAB se prestaram apenas para sentenciar que “estranhamente, não foi o que ocorreu no caso Michel Temer”. Foi a partir daí que demonstrou a opção deliberada pelo erro e pela desinformação, para inclusive reverenciar a vulgaridade: “A OAB embarcou numa canoa furada”. Se concedesse algum crédito à abertura do próprio texto o autor teria se apercebido de que a Ordem jamais, em toda a sua história que ele mesmo reconhece grandiosa, “embarcou” no que quer que seja.