O Projeto MP Cuidando de Você, iniciativa voltada para a valorização e motivação de Membros e servidores do Ministério Público de Rondônia, contemplou 150 pessoas, ao longo do ano de 2017.

Coordenado pela Gerência de Recursos Humanos, sob a execução das psicólogas Amanda Cabral Bruno e Daniela Bentes de Freitas, o programa tem como meta promover processo de mudança e valorização pessoal e profissional, além da melhoria na qualidade de vida, nas relações interpessoais e na produtividade no trabalho, utilizando a autorresponsabilidade como recurso.

Segundo as profissionais que desenvolvem o programa, um levantamento realizado recentemente junto ao público antedido, demonstrou que tais objetivos têm sido atingidos. Isso porque 77,2% das pessoas contempladas pelo trabalho avaliaram que o projeto produz melhoria das relações interpessoais e 12,3% apontaram a iniciativa como uma forma de valorização pessoal e profissional.

As psicólogas também destacaram a abrangência e capilaridade que vêm sendo verificada, com a realização do programa em diversas unidades do Ministério Público. Em 2017, o MP Cuidado de Você foi realizado na Promotoria de Justiça da Saúde e no Centro de Apoio Operacional da Saúde, na Capital, tendo alcançado, ao todo, 19 pessoas; na Seção de Transporte, também em Porto Velho, o projeto contemplou 12 servidores. Já no interior do Estado, o projeto foi levado às Promotorias de Justiça de Ouro Preto (20); Ariquemes (59); Pimenta Bueno (28) e Machadinho do Oeste (12).

O projeto MP Cuidando de Você é realizado desde em setembro de 2015, com vistas à promoção de um ambiente organizacional que estimule a motivação e o comprometimento, onde as pessoas encontrem espaço para o seu desenvolvimento integral.

Pela forma como foi estruturado, o projeto proporciona um diagnóstico preciso do grupo de trabalho, sob a ótica de seus integrantes, e propicia que os servidores reflitam sobre sua influência no meio em que vivem, analisem a forma como costumeiramente reagem consigo, com o outro e com a instituição, examinem pensamentos, sentimentos e atitudes predominantes e como suas ações/reações impactam no grupo de trabalho.