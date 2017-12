Nova unidade terá ainda o plantão corujão, com atendimento das 19h à meia-noite

O prefeito dr Hildon chaves, acompanhado do secretário de Saúde, Orlando Ramires, e do vereador Edwilson Negreiros, esteve na Unidade Básica de Saúde Castanheira, na zona sul, para verificar as condições da instalação e dos equipamentos, vez que a nova unidade será inaugurada na sexta-feira e entregue à população.

A mudança está sendo coordenada pelo diretor do departamento de Atenção Básica da Semusa, Marcuce Antônio, e da diretora da Unidade, Simone Gonzaga. Na oportunidade o prefeito parabenizou os servidores pelo empenho em organizar tudo o mais rápido possível para normalizar os atendimentos à comunidade. Cerca de cinquenta servidores estão envolvidos na organização para a nova sede.

Desde sábado os equipamentos de consultório ambulatorial e do laboratório começaram a ser transferidos para nova UBS. Nesta segunda foram instalados as cadeiras do consultório odontológico.

Até o fim desta semana os atendimentos serão normalizados na Unidade Castanheira. A semusa agradece a compreensão da população em relação a redução dos atendimentos, na Unidade Manoel Amorim de Matos, em virtude da mudança, não medindo esforços para melhor atender com toda infraestrutura.

A nova unidade básica vai receber quatro equipes de saúde da família, que são compostas por dois médicos clínicos, dois enfermeiros, um técnico de enfermagem e um odontólogo por período. Laboratório de coletas, farmácia, regulação, vacinação e sala de educação e saúde para palestras com a comunidade. E ainda tem o plantão corujão com atendimentos das 19h à meia-noite, que foi ampliado e oferece os principais serviços de unidade básica durante o período noturno.