Com objetivo de aproximar a magistratura da população, a Associação dos Magistrados do Estado de Rondônia (Ameron) lança esse mês o quadro “Fala Magistrado”. A “pílula” que vai ao ar na página da Associação, no facebook, tem como proposta abordar as principais dúvidas do cotidiano da sociedade.

Cada vídeo produzido tem em média de um minuto e meio até dois minutos, no qual um juiz responde alguma dúvida da população com um linguajar simples, objetivo e de fácil compreensão do público em geral. Toda semana, um juiz esclarece algum assunto relacionado ao direito do cidadão.

De forma didática, os magistrados envolvidos no projeto, explicam sobre algumas temáticas como fornecimento de água; mudança de nome; ônus da prova; petição inicial; diferenças entre injúria, calúnia e difamação; alienação parental; pensão alimentícia; jurisprudências entre outros. Os juízes se atentam quanto ao que a legislação versa sobre assuntos ligados ao Direito do Consumidor, Criminal, Cível, Execução Fiscal, entre outros ramos do Direito.

Com uma breve apresentação sobre o quadro, o presidente da Ameron, desembargador Alexandre Miguel inaugurou o projeto. “Precisamos levar alguns conhecimentos à população sobre seus direitos, desta forma, nós (juízes) estaremos contribuindo para o fortalecimento da cidadania e efetivação dos seus direitos”, afirma o magistrado.