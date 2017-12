Para quem está em busca de emprego é fundamental fazer um currículo bem feito. O currículo é um documento que reúne informações essenciais sobre a vida profissional, formação, habilidades e cursos que o candidato realizou. Sua correta elaboração é importante, pois é através dele que o candidato terá o primeiro contato com a empresa, e poderá ter maior chance de ser selecionado para uma entrevista.

Outra coisa importante é antes de ir para uma entrevista de emprego, pesquisar sobre a empresa, conhecer suas atividades demonstra interesse e será um diferencial no momento da entrevista. Ser otimista e passar confiabilidade que está preparado para exercer com resultado positivo as atribuições do cargo que pretende.

Ao ir para uma entrevista de emprego, cuidado com o horário para não chegar atrasado. Não chegar a entrevista na hora marcada demonstra falta de comprometimento e dedicação. Igualmente importante são os cuidados com a aparência. O candidato deve evitar comparecer para a entrevista com cabelos bagunçados, cortes radicais, brincos imensos, maquiagem carregada, colares chamativos, boné, camiseta regata, bermuda, unhas grandes ou sujas, coisas desta natureza não causam boa impressão.

Na hora da entrevista o candidato deve cumprimentar o entrevistador com um aperto de mão firme, deve olhar sempre para o entrevistador, sentar-se na cadeira de forma natural e confortável, manter uma postura ereta e firme, ser objetivo e transparente no que lhe for perguntado, mesmo que não saiba a resposta, seja sempre sincero. Evitar cotovelos em cima da mesa, olhar disperso, postura desengonçada na cadeira, não falar mal de seu atual ou antigo empregador, não revelar informações confidenciais sobre a empresa na qual tenha já trabalhado são atitudes completamente erradas.

Outro cuidado que o candidato deve ter é quanto a imagem que ele passa por meio das redessociais. Cada vez mais as empresas utilizam as redes sócias como ferramenta para avaliar o perfil do candidato a uma vaga de emprego. A observação do comportamento do candidato nas redes sóciais, o que ele posta, o que ele comenta, o que ele curte, o perfil de grupo que participa, ajuda a formular uma imagem de quem é a pessoa.

O candidato deve cuidar com coisas negativas, limpar seu perfil de quaisquer aspectos ruins que podem prejudicá-lo durante o processo de seleção. Deve fazer comentários positivos, postar ou curtir somente fotos de bom gosto. Deve adicionar em seu perfil características compatíveis com a cultura e regras da empresa que pretende trabalhar.

