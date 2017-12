A Justiça Eleitoral suspenderá o atendimento da 4ª Zona Eleitoral em Vilhena, no período de 26 a 29 de dezembro de 2017, em razão da realização da mudança das instalações do Cartório.

Nesse período (26 a 29), será necessário desligar toda a rede de computadores e realizar a desmontagem dos bens móveis do Juízo Eleitoral.

A mudança para o prédio-sede próprio do Fórum da 4ª Zona no município, localizado na rua 545, nº 495, Jardim América, impossibilita o atendimento ao público externo, em razão da falta de estrutura física necessária e de computadores interligados aos sistemas da Justiça Eleitoral.

Em casos urgentes e de perecimento de direito, o protocolo de documentos e petições será realizado manualmente pelos servidores do Cartório Eleitoral que estiverem executando os serviços atinentes à mudança das instalações.

Suspensão dos Prazos Processuais

Os prazos processuais estão suspensos desde o dia 20 de dezembro de 2017 indo até 20 de janeiro de 2018, conforme estabelece a Resolução do TSE nº 23.478/2016.

Plantão Judicial

Em caso de dúvidas acerca do plantão judiciário, acesse a página do Portal do TRE-RO (http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/plantao-judiciario) e veja o telefone de contato da Justiça Eleitoral em Vilhena.

Seção de Comunicação Social do TRE-RO