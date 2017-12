Mega-Sena da Virada pagará no dia 31 de dezembro a maior bolada da história: R$ 280 milhões. É tanto dinheiro que, aplicado na caderneta de poupança já renderia R$ 1,6 milhão por mês.

Para apostar na Mega da Virada, o jogador poderá fazer sua aposta até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.

A Mega da Virada surgiu em 2008, como edição especial da loteria mais popular do Brasil. Seu sorteio acontece sempre no último dia do ano, véspera de ano novo e, assim como em todos os sorteios especiais, o prêmio não acumula.