Um dos destaques do Bahia em 2017, o volante Renê Júnior vai mesmo defender o Corinthians em 2018. O acerto com o tricolor já tinha sido confirmado pelo clube paulista, com o jogador confirmando a chagada para defender o atual campeão brasileiro e destacando o ano surpreendente do Timão, que iniciou o ano desacreditado mas terminou vencendo o estadual e o nacional.

“No ano passado era a quarta força e terminou campeão brasileiro. Vamos trabalhar sério e buscar um grande ano de novo”, disse em entrevista ao GE.

Além de Renê Júnior, o Corinthians ainda tenta a contratação de mais dois tricolores, o atacante Zé Rafael e o lateral Juninho Capixaba, com as negociações se arrastando desde o término do Brasileirão.