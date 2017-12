Com a crise financeira que atingiu a televisão brasileira em 2017, a maioria dos apresentadores de peso, apesar de oscilarem muito em termos de audiência, decidiram não se aventurar e seguir em suas respectivas emissoras. De qualquer maneira, o ano da telinha foi marcado por algumas mudanças, mesmo que com pouca badalação e já em sua na reta final.

Somando rumores e informações concretas, vamos relembrar aqui os casos de apresentadores que mudaram de “casa” em 2017, e de outros que até ameaçaram tomar essa decisão, mas ficaram apenas na expectativa.

GUGU LIBERATO

Desde a sua saída do SBT, em 2009, Gugu teve altos e baixos na Record, acumulando mais insucessos do que êxitos em termos de audiência. E com o desempenho abaixo da expectativa, os rumores de seu retorno ao SBT se tornaram constantes. E neste ano não foi diferente.

A renovação de contrato do apresentador com a Record se transformou em “novela”, aumentando a possibilidade de retomar a parceria com Silvio Santos. Porém, o loiro deixou de ser unanimidade no SBT há muito tempo, e já não é mais considerado garantia de audiência. Além disso, as filhas do dono do Baú batem o pé e não querem o retorno de Gugu à emissora após sua saída conturbada. Diante desse cenário, as conversas não avançaram.

Com a suposta saída da Record e rejeição no SBT, Gugu acenou com a possibilidade de acertar com a Band, no final deste ano. O apresentador começou a construir um novo estúdio com o aporte da sua produtora, e teria recebido uma proposta tentadora da emissora do Morumbi, que tenta se livrar de uma crise financeira profunda. A Band, no entanto, nega qualquer contato com o apresentador.

MARCOS MION

No final deste ano, Marcos Mion sofreu um baque gigantesco na Record, quando a emissora decidiu decretar o fim do Legendários, que estava no ar desde 2010. Apesar de receber a promessa de que comandará novos projetos na casa, o apresentador teve seu nome especulado em outra emissora.

Em janeiro, rumores davam conta de que Mion era nome certo no SBT. O apresentador estava insatisfeito na Record, reclamando da falta de investimentos no Legendários, já prenunciando o fim da atração. A emissora de Silvio Santos cogitava se acertar com Mion e levar toda a equipe do seu programa para as noites de sábado, algo que acabou não se concretizando.

AMAURY JR.

Um dos apresentadores mais icônicos e bem relacionados da televisão brasileira, Amaury Jr decidiu encerrar sua parceria com a RedeTV! e retornar para a Band após 17 anos.

Na emissora do Morumbi, ele comandará uma produção semanal que terá exibição às 23h dos sábados e levará seu próprio nome. O cenário está sendo planejado e ele já programou uma viagem à Rússia, como uma das primeiras atrações.

CÁTIA FONSECA

Por ironia do destino, a Band, que dentre as principais emissoras do país é a que vive a pior situação financeira, acabou se tornando a que mais investiu em novos apresentadores para o próximo ano. E reservou um presente de surpresa para o final de 2017: a contratação de Cátia Fonseca.

Após quinze anos na TV Gazeta, a talentosa apresentadora terá agora a oportunidade de dialogar com um público mais amplo. Apesar do acordo com a Band ter sido fechado de forma conturbada ― Cátia desmentiu as negociações, mas se acertou com a emissora poucas horas depois ―, a apresentadora chega ao canal com grande moral. Ela irá comandar um novo programa vespertino a partir de 2018.