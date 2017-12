Usuários podem acessar o aplicativo Meu Ônibus SIM para acompanhar o horário das linhas e os pontos de parada mais próximos

O Consórcio SIM informa à população de Porto Velho que, em função do fim do ano letivo de 2017, está com a frota reduzida conforme previsto em ordem de serviço da Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran). Mas ressalta que, para facilitar a rotina dos clientes que utilizam o transporte coletivo, é possível acompanhar, virtualmente, a localização do seu ônibus e a previsão de chegar no respetivo ponto de parada por meio do aplicativo “Meu Ônibus SIM”.

Com esse aplicativo, o passageiro do transporte coletivo da capital pode identificar, há uma distância de até dois quilômetros, quais os pontos que estão próximos e o tempo estimado para que as linhas passem naquele local. Todos os ônibus do Consórcio SIM possuem GPS e o sistema, que é integrado ao Centro de Controle Operacional do SIM, possui eficiência já comprovada e garante muito mais comodidade e segurança ao usuário do transporte coletivo de Porto Velho.

“Recomendamos utilizar o aplicativo “Meu Ônibus SIM”, pois ele é o único que está interligado a nossa rede de comunicação e possui garantia nas informações ali prestadas”, comenta Elizabete Barufaldi, diretora executiva do Consórcio SIM.

Como utilizar o APP “Meu Ônibus SIM”



1 – Baixe o aplicativo (disponível para sistema Androide na loja virtual do Google Play e sistema iOS), identifique no mapa os pontos de parada mais próximos a você utilizando o GPS do seu celular ou digite um endereço para localizar os pontos mais próximos;

2 – Selecione o ponto de parada desejado e visualize as linhas que passam por este ponto e suas respectivas previsões de chegada;

3 – Selecione a linha de ônibus que desejar e veja no mapa o trajeto e a previsão de chegada do próximo veículo até seu ponto de parada;

Importante: O Meu Ônibus SIM depende das informações enviadas pelos veículos através da rede de dados da operadora de celular. Problemas na rede ou na cobertura da operadora interferem na qualidade da informação em tempo real. Nestes casos, o SIM agradece as pessoas que compartilharem a experiência através da opção “Deixe sua opinião” no próprio aplicativo.