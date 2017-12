Convênio foi assinado pelo prefeito Cornélio e o secretário estadual da saúde Williames Pimentel

O deputado estadual Cleiton Roque (PSB), no mês de Outubro deste ano de 2017 fez compromisso com o prefeito Cornélio Duarte (DEM) de estar incluindo ao orçamento do estado através de indicação parlamentar individual de sua autoria, recurso na ordem de R$ 100 mil para São Miguel do Guaporé.

Durante a manhã desta quarta-feira (27), na secretaria estadual da saúde – SESAU foi assinado entre o prefeito Cornélio e o secretário estadual da saúde Williames Pimentel o convênio no valor de R$ 100 mil.

O vice- líder do governo na assembleia legislativa informou, “Esse recurso é para aquisição de equipamentos para o Laboratório Municipal de São Miguel, visando melhorar a qualidade do atendimento e dos exames laboratoriais oferecidos á população”.

“Agradeço ao secretário Williames Pimentel e ao governador Confúcio Moura por atenderem nosso pedido que irá beneficiar a população de São Miguel na área da saúde”, concluiu.

Omégeni Ramos