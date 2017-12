A Associação Comercial e Industrial de Jaru – ACIJ, realiza nesta sexta-feira (29) o ultimo sorteio da Promoção “Sorte Grande 2017” e o anunciará os ganhadores do concurso natalino que irá premiar a melhor decoração natalina de empresas e residências do município.

E como atração apresenta o show humorístico com a dupla que é fenômeno do youtube, os gêmeos vlogueiros Willou e Watson do “Canal o Que Não Dizer”. A dupla já se apresentou em programas como Eliana no SBT, entre outras atrações nacionais. O Show em Jaru, será um dos últimos realizados em Rondônia, antes da dupla deixar o estado com destino a São Paulo.

O evento acontece a partir das 19h00min na Praça da Escola Capitão Silvio de Farias. Além do show também haverá sorteio de prêmios para quem estiver presente.

Prestigie!