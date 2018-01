Depois do PMDB, que trocou de nome para MDB, agora é o DEM que vai voltar a se chamar PFL. As informações foram publicadas pelo blog Nem Amigo, Nem Inimigo. A expectativa ainda é se a mudança representará um novo posicionamento político ou se é apenas estética. Em setembro do ano passado, a alteração já era especulada. O partido passaria a se chamar Centro, segundo o colunista Lauro Jardim, de O Globo. O nome foi criado pelo publicitário Fabiano Ribeiro, da agência de publicidade Propeg.

Essa não será a primeira mudança de nome do partido, que foi criado em 1987 sob o nome de PFL, então composto por políticos da Frente Liberal do PDS, partido que herdou o posicionamento político oficial da ditadura militar, a Arena. O PFL existiu sob esse nome até 2007, quando mudou para Democratas, mas manteve o posicionamento ligado a direita conservadora e com viés econômico liberal. Atualmente, sua principal figura nacional é o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (Dem-RJ), que foi, por exemplo, um dos maiores defensores da reforma trabalhista e de políticas pró-mercado.

