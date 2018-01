Após as chuvas que ocorreram na região de Porto Maldonado no Peru, o nível de água do Rio Madre de Dios registrou um aumento nos últimos dias, aproximando-se do status de alerta laranja, relatado o Senamhi ( é uma agência anexa ao Ministério do Meio Ambiente do Peru).

Ontem de manhã, o nível de água registrado pela estação hidrométrica Amaru, da bacia do rio Madre de Dios, é de 13,66 metros e é de 1,34 m. Abaixo do nível de alerta laranja, mostrando comportamento ascendente para as próximas dias; o que poderia afetar o nível do Rio Madeira.

O SENAMHI informa que, a partir da tarde de quinta-feira 04 até a noite de domingo, 07 de janeiro, serão apresentadas precipitações de intensidade moderada das montanhas do norte de Piura para as terras altas do sul de Puno, bem como em toda a floresta alta. Espera-se que as chuvas mais intensas sejam registradas nos dias 05 e 06 de janeiro nas terras altas do norte, acumuladas entre 20 a 25 mm / dia, também no declive oriental do planalto central e sul entre 04 e 05 de Janeiro os valores chegarão entre 15 a 25 mm / dia. As chuvas nas montanhas e na selva serão acompanhadas por choques elétricos e rajadas de vento. Da mesma forma, há uma probabilidade de chuva leve por transferência ao longo da costa norte durante os dias 05 e 06, do departamento de La Libertad a Tumbes.

Início do evento: quinta-feira, 4 de janeiro de 2018 às 12:00 (horário local)

Fim do evento: segunda-feira, 8 de janeiro de 2018 às 00:00 (horário local)

Período de validade do aviso: 84 horas