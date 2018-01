Antes do recesso parlamentar a liderança do PR, informou que a bancada esta fechada contra a reforma da previdência social.

Mas de forma repentina mudou de opinião por influência do ex-deputado federal Valdemar Costa Neto, um dos caciques do PR, o partido orientou a bancada a votar a favor da matéria. Agora, segundo o deputado federal baiano Zé Rocha, líder da bancada do PR na Câmara dos Deputados,, dos 39 parlamentares da legenda, 25 já são favoráveis.

OCOMBATENTE.COM tentou contato com Deputado Federal Luiz Claudio sem sucesso mas por duas vezes falamos com um assessor que sempre estava em reunião e não obtivemos nenhuma resposta só o posição em relação a reforma da previdência da único deputado federal de Rondônia do Partido da República.

De acordo com a coluna Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo, o Palácio do Planalto negocia a entrega da Secretaria de Saneamento, do Ministério das Cidades, ao PR em troca de apoio na votação da reforma da Previdência.