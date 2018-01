O deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ), candidato a presidente da República, se reúne com Luciano Bivar, presidente do PSL, nesta sexta-feira (5).

De acordo com a coluna Painel, do jornal Folha de S. Paulo, o que está na mesa é a discussão sobre filiação do deputado ao partido.

Apesar de Bivar abrir portas para o candidato que representa uma ala conservadora no país, o grupo que tentava renovar o PSL, o Livres, resiste à ideia.