Recursos garantidos pelo deputado são para recuperação de estradas no interior do município

O deputado Cleiton Roque (PSB), assegurou ao orçamento do Estado por meio de emenda parlamentar, recurso de R$ 839 mil para recuperação de estradas vicinais do município de Pimenta Bueno.

Durante a manhã de quarta-feira (3), Cleiton Roque esteve na Prefeitura de Pimenta Bueno a convite da prefeita Juliana Roque (PSB) e participou da assinatura da ordem de serviço para a empresa vencedora em licitação iniciar às obras.

Juliana parabenizou ao parlamentar pelo excelente trabalho desempenhado em todo o Estado de Rondônia e agradeceu. “Esses recursos serão aplicados na recuperação de várias estradas no setor Roosevelt, Estrada da Roda Viva, Linhas 107 e 108, Linhas 21, 112, 114, 116, e parte do setor Caladinho”, afirmou.

A chefe do executivo pimentense disse ao deputado, que “o valor de R$ 839 mil do projeto inicial foi reduzido para R$ 606 mil na licitação. Do valor remanescente, nós faremos pedido para ampliação de metas e mais serviços serão executados e beneficiarão outras estradas”.

Ainda explicando para Cleiton Roque o cronograma de trabalho, Juliana justificou. Nesse período chuvoso será executado, apenas um trecho da Estrada da Roda Viva, Linhas 100, 104 até a 108, pois ele tem característica arenosa e o material a ser aplicado lá é melhor de ser trabalhado nesse período.” Após execução do trabalho nessas linhas a empresa paralisará os trabalhos e retornará no período de estiagem atendendo as Linhas 112, 114, 116 e parte do setor Caladinho”, explicou Juliana.

Cleiton Roque parabenizou o planejamento e forma de execução do trabalho e destacou: “estou muito feliz em poder estar contribuindo para darmos melhores condições de trafegabilidade nas estradas vicinais, são nossos alunos, são nossos produtores, somos todos nós os beneficiados com isso”.

Ainda esta semana a empresa estará transportando as máquinas para a zona Rural e no início da próxima semana iniciará os trabalhos.