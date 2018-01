‘Todos eles gostam muito de mim’, diz Ratinho após chamar homossexuais de ‘viados’ Após gravar um vídeo em que afirma que a TV Globo está colocando “muitos viados” em sua programação, o apresentador Ratinho se justificou dizendo que “era brincadeira”. “Em nenhum momento quis ofender nenhum gay, até porque eu trabalho com todos eles, todos eles gostam muito de mim, eu gosto muito deles. Não tem nada a ver, eu fiz uma brincadeira, uma brincadeira”, disse o apresentador em novo vídeo publicado no Instagram nesta quinta (4). “Lamentavelmente algumas pessoas não entenderam assim. Mas eu quero mandar um abraço e dizer que eu respeito todo mundo”, completou. Nesta quarta (3), na primeira gravação, Ratinho disse que a Globo “colocou viado até em filme de cangaceiro”. “Estava vendo as novelas da Globo. Temos que olhar a concorrência. Mas a Globo colocou viado até em filme de cangaceiro. Naquele tempo não tinha viado. É muito viado. Não sei o que está acontecendo. Não tem tanto viado assim”, disse Ratinho, em seu Instagram.

Após gravar um vídeo em que afirma que a TV Globo está colocando “muitos viados” em sua programação, o apresentador Ratinho se justificou dizendo que “era brincadeira”. “Em nenhum momento quis ofender nenhum gay, até porque eu trabalho com todos eles, todos eles gostam muito de mim, eu gosto muito deles. Não tem nada a ver, eu fiz uma brincadeira, uma brincadeira”, disse o apresentador em novo vídeo publicado no Instagram nesta quinta (4). “Lamentavelmente algumas pessoas não entenderam assim. Mas eu quero mandar um abraço e dizer que eu respeito todo mundo”, completou. Nesta quarta (3), na primeira gravação, Ratinho disse que a Globo “colocou viado até em filme de cangaceiro”. “Estava vendo as novelas da Globo. Temos que olhar a concorrência. Mas a Globo colocou viado até em filme de cangaceiro. Naquele tempo não tinha viado. É muito viado. Não sei o que está acontecendo. Não tem tanto viado assim”, disse Ratinho, em seu Instagram.

Compartilhe isso: WhatsApp

Telegram



Comentários

comentários