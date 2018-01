Ano novo, mais um BBB e mais um post sobre como bloquear qualquer menção ao programa no Google Chrome.

O ano é 2018, a edição é 18 e pouca gente ainda gosta de esperar o fim da novela para saber o que os ‘brothers’ fizeram durante o dia. Mas não tem jeito, a Globo vai colocar no ar 18ª edição do Big Brother Brasil. O reality show está marcado para estrear no próximo dia 22 de janeiro, no entanto a ‘casa mais vigiada do brasil’ ainda não divulgou quantos nem quem serão os participantes. A gente, de fato, quer é saber como não receber nada relacionado do Big Brother Brasil em nosso computador. Então, vamos lá.

NoBBB

Primeiro item da lista é o No BBB

Clique para adicionar a extensão no navegador e pronto. Ela já estará funcionando, porém, você pode fazer alguns ajustes, como escolher a cor do aviso, os sites principais onde a extensão deve mapear as palavras-chave e também as palavras que serão bloqueadas (além das pré-programadas, você pode incluir outros termos).

Configurações simples para melhor aproveitamente do da extensão

Está pronto! Vejamos como ficou?

A mensagem aparece bloqueada, no entanto, se quiser ver o conteúdo, basta clicar sobre

Cheda de BBB

A segunda extensão da lista faz exatamente o mesmo trabalho da primeira, então, não é necessário instalar as duas, você faz uso da que melhor lhe atender.

Chega de BBB

Depois de instalado é só clicar sobre o ícone da extensão no Chrome e ajustar as configurações, colocando mais termos para bloquear.

Outra extensão de fácil manuseio

Vejamos como ficou:

Neste a mensagem fica completamente bloqueada