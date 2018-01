Evento busca estimular fim do preconceito e valorizar estilo como movimento cultural

Acontece neste sábado (13), das 17h às 24h, no calçadão Manelão do Mercado Cultural, em Porto Velho, a primeira batalha de rap entre os estados de Rondônia e Acre. O evento será realizado pelo grupo Batalha de Jambera, com apoio cultural e logístico da prefeitura através de seu Departamento da Juventude.

Dezesseis cantores de rap – 8 de Rondônia e 8 do Acre – disputarão troféu, ficando com o primeiro lugar aquele que obtiver melhor desempenho segundo avaliação popular e de uma comissão de julgadores, informa Geovany da Paixão, um dos organizadores.

Com a disputa pelo melhor rap entre o rondoniense e o acriano, o Batalha de Jambera terá seis performances de Porto Velho e dois do interior de Rondônia. “A disputa cultural tem a proposta de fortalecer e ampliar a divulgação e o interesse de músicos e público para o movimento”, acrescenta Paixão.

Semanalmente o Jambera realiza eventos do gênero no calçadão Manelão. A manifestação ocorre sempre aos domingos, desde 1º de janeiro de 2017, lembra Henrique Carlos, coordenador do grupo cultural.

Além da disputa do melhor rap, o evento terá ainda a apresentação de Djs e grupos variados de rappers. A competição terá três rodadas, sendo a terceira na chamada bate e volta, como se fosse disputa de repente na literatura de cordel com, no máximo, quatro estrofes para cada cantor.

“Pode ser que aconteça a disputa final entre dois rondonienses ou dois acrianos, vai depender do desempenho individual dos cantores e da avaliação da comissão julgadora. Será muito bonita a festa”, avalia Paixão. Maiores informações podem ser obtidas através do telefone (69) 9 9309-1433.